محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة كوبري قناطر أسيوط الجديدة .. صور

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال رفع كفاءة وصيانة كوبري قناطر أسيوط الجديدة العلوي وتابع معدلات الإنجاز في الأعمال وذلك ضمن جولاته الميدانية لتفقد سير الأعمال بمشروعات المرافق والخدمات ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال التي يجرى تنفيذها.





رافق المحافظ خلال الجولة المهندس مجدي عباس المدير التنفيذي لمشروع قناطر أسيوط الجديدة وبعض المهندسين المشرفين على الأعمال.

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وتفقد المحافظ – خلال الجولة – أعمال كشط الكوبري وبدء إعادة رصف الكوبري وفقًا للمواصفات القياسية مشددًا على مراعاة كافة المواصفات في الرصف وصيانة الكوبري والطريق والتنسيق مع إدارة المرور لمنع الإعاقة المرورية بالكوبري.





وأكد المحافظ على ضرورة استمرارية متابعة المشروعات وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ لافتًا إلى أهمية الصيانة المستمرة للطرق والكباري ورفع كفاءتها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فضلًا عن استكمال أعمال الرصف بالقرى والنجوع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لفتح شرايين التنمية بالمحافظة وربط المحافظة بشبكة جيدة من الطرق والكباري لتسهيل حركة الانتقال ونقل البضائع والمنتجات.