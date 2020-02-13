الجديد في عالم جراحة الشق الحنجري عند الأطفال

قال الدكتور أحمد السبكي مدرس الأنف والأذن والحنجرة جامعة طب المنصورة، إن الطفل لكي يمارس حياته مع وجود شق حنجري يمثل عبئا نفسيا واجتماعيا له ولأسرته، كما أنه يمثل خطورة على حياة الطفل حيث ان ٣% من الأطفال الذين تجري لهم جراحة شق حنجري يفقدون حياتهم نتيجة مضاعفات من الأنبوبة.





وأكمل السبكي أنه يجب التعرف علي السبب الذي أدي بالطفل لإجراء هذه الجراحة والتعامل معه بحيث نستطيع جعل الطفل يتنفس بصورة طبيعية من جديد.





وعلى جانب آخر قال الدكتور أحمد إن من أسباب الانسداد الحنجري في الأطفال الذي ينتهي بجراحة شق حنجري وجود لين حنجري وقد استحدثت طريقه جراحية لعلاجه، كما أن اللين الحنجري هو أكثر أنواع العيوب الخلقيه للحنجره شيوعا، وفيه يكون الجزء من الحنجره اعلي الاحبال الصوتية رخو فينقبض مع كل تنفس.





واضاف: ارتخاء الحنجرة ثلاثة أنواع هي الارتخاء الخلفي والنوع الثاني الارتخاء الدائري والنوع الثالث الارتخاء الامامي والنوع الثاني يعد الأكثر صعوبة ولذا عملت علي استحداث عملية جراحية لعلاجه والتي حسنت نسب الشفاء منه بصورة كبيرة، ووجود ضيق أسفل الاحبال الصوتيه يجعلنا نقوم بإعادة بناء الحنجرة والقصبه الهوائيه باستخدام ضلوع من الطفل، ومهما كانت الصعوبات فإن اي شيء نستطيعه لجعل الطفل يتنفس بصورة طبيعية يستحق كل التضحيات.