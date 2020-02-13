المنيا تحتفل بختام أنشطة ومشروعات نصف العام للطلائع

أشاد نائب المحافظ بالجهد المتميز الذي تقوم به مديرية الشباب والمستوى المشرف لأبناء الطلائع، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على أن تتبوأ مكانتها التي تستحقها ثقافيًا وعلميًا وفنيًا ورياضيًا ، موجهًا كلمته لشباب الطلائع قائلا" أنتم جيل الغد وقادة المستقبل ، مطالبًا إياهم ببذل مزيد من الجهد لتحقيق النجاح والتفوق في دراستهم والإخلاص والولاء اتجاه بلدهم".



