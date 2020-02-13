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محافظات

المنيا تحتفل بختام أنشطة ومشروعات نصف العام للطلائع

الخميس 13/فبراير/2020 - 04:12 م
صدى البلد
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ايمن رياض
نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، تحت رعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، حفلًا ختاميًا لأنشطة ومشروعات نصف العام للطلائع بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود نائب المحافظ ومندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة و1000 من النشء والشباب من سن 8 وحتى 18 عاما .

أشاد نائب المحافظ بالجهد المتميز الذي تقوم به مديرية الشباب والمستوى المشرف لأبناء الطلائع، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على أن تتبوأ مكانتها التي تستحقها ثقافيًا وعلميًا وفنيًا ورياضيًا ، موجهًا كلمته لشباب الطلائع قائلا" أنتم جيل الغد وقادة المستقبل ، مطالبًا إياهم ببذل مزيد من الجهد لتحقيق النجاح والتفوق في دراستهم والإخلاص والولاء اتجاه بلدهم".

وأكد نائب المحافظ على أهمية تنمية وعي الشباب بمجتمعهم وإدراكهم لقضاياه ومشكلاته واحتياجاته، مع القدرة على المناقشة وتكوين الآراء والمقترحات لحلها، وأهمية التفاعل التواصل لتأهيل الشباب وتنمية الوعي السياسي لديهم.

من جانبه، أوضح مندى عكاشة مدير المديرية أن إدارة الطلائع تعنى بتنفيذ الأنشطة والمشروعات الثقافية والدينية والرياضية والفنية والكشفية وتنظيم رحلات ومعسكرات ومسابقات واحتفالات للفئة العمرية من سن 8 سنوات وحتى 18 عاما من الجنسين بهدف توفير فرص النمو المتكامل والنهوض بالمستوى الفكري وتنظيم استثمار وقت الفراغ للطلائع بما يعود بالنفع على المجتمع.

هذا وتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الفنية والغنائية وفنون شعبية وفن تعبيري وأخرى للشعر والزجل ومجموعة سفراء ضد الفساد، كما تم افتتاح معرضًا للفنون التشكيلية من تنفيذ شباب الطلائع ، حيث ضم المعرض مجموعة من الابتكارات العلمية لأبناء الطلائع.
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