تناوليه بحذر ..نوع غير متوقع من الأعشاب يسبب تلف الكبد

رغم فوائد القرفة إلى ان تناولها يجب أن يكون بحذر لأنها قد تتفاعل مع بعض الأدوية لذا تعد القرفة آمنة للأكل إذا تم تناولها بكميات صغيرة مع معظم الأدوية.



وفقا لموقع هيلث لاين قد يكون تناول الكثير من القرفة سببا فى العديد من المشاكل الصحية ، إذا كنت تتناول أدوية لمرض السكري أو أمراض القلب أو أمراض الكبد. وذلك لأن القرفة قد تتفاعل مع تلك الأدوية.



على سبيل المثال ، تحتوي القرفة على كميات عالية من الكومارين ، والتي يمكن أن تسبب سمية الكبد وتلفه إذا استهلكت بكميات كبيرة .



إذا كنت تتناول أدوية قد تؤثر على كبدك ، مثل الباراسيتامول ، أو الأسيتامينوفين ، والستاتين ، فقد تزيد كمية القرفة المفرطة من احتمال تلف الكبد.



إذا تناولت القرفة بكميات كبيرة ، فقد تتفاعل القرفة مع أدوية السكري وأمراض القلب وأمراض الكبد. قد تزيد من آثارها الجانبية.



