انخفاض جديد في سعر الدولار اليوم الخميس

تراجع سعر الدولار اليوم الخميس 13-2-2020، بختام التعاملات، بنحو 3 قروش، ليسجل متوسط سعر الشراء 15.64 جنيه و14.74 جنيه للبيع.





وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلى المصري اليوم الخميس 13-2-2020 بنحو 3 قروش ليسجل 15.65 جينه للشراء، و15.75 جنيه للبيع ، فيما سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.





انخفض سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى لـ 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع كما تراجع سعر الدولار فى بنك مصر لـ 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبع.. وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.64 جنيه للشراء مقابل 15.76 جنيه للبيع.