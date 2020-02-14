AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز للأم إجبار ابنتها على الزواج.. الإفتاء ترد.. فيديو

الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:31 ص
هل يجوز للأم إجبار
هل يجوز للأم إجبار ابنتها على الزواج.. الإفتاء ترد.. فيديو
Advertisements
يارا زكريا

قال الدكتور محمد وسام، مدير إدار الفتوى المكتوبة، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كل شيء مقدر في كتاب عند الله، ولا يعلم ما يخفي لنا المستقبل سوى الله – سبحانه- وفي نفس الوقت أعطانا القدرة على الاختيار.


وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: « تقدم لابنتي رجل صالح وعلى أخلاق ولكنها ترفضه لعدة أسباب منها أنه متوسط الحال؛ فهل يمكن أن أجبرها على الزواج به »، أن الزوج الصالح نعمة من الله – عز وجل-  وعلى البنت و الوالدين أن يحسنوا الاختيار؛ حتى تعيش البنت في هناء وسعادة.


وأوضح أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» أنه ليس على الأم سوى تقديم النصح لأبنتها وبيان الجوانب الإيجابية في هذا الرجل المتقدم لها طالما أنها مقتنعة به.


ونوه أمين الفتوى أن القرار النهائي في هذا الأمر يعود للأبنة، حيث أنه قرار مصيري لها، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال إجبارها على شيء.


هل يجوز للأم مطالبة ابنتها برد مبلغ أعطته لها كـ هدية؟


سؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء تقول صاحبته "أعطتني أمي مبلغا من المال على سبيل الهبة وبعد فترة حدثت مشكلة كبيرة بيني وبينها وعلى أثرها طلبت أمي هذا المبلغ وهو ليس معي الآن .. فما الحل؟".

ورد هذا السؤال إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ورد ةالشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: هناك من العلماء من أجاز الرجوع في الهبة واشترطوا أن تكون الهبة مازالت موجودة.. وفريق آخر قال بعدم جواز الرجوع في الهبة".

وأضاف شلبي  قائلا: "إذا كانت هذه الهبة مازالت موجودة بحوزتك فرديها لوالدتك، أما إذا كنت تصرفت فيها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا حرج عليك إذا لم ترديها".
هل يجوز للأم إعطاء ابنها المحتاج من زكاة المال؟
هل يجوز للأرملة أن تعطي من أموال الزكاة لابنها الفقير ليتزوج؟".. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح: "نعم يجوز لها إعطاء الزكاة لابنها الفقير؛ لكونها غير مكلفة بالإنفاق عليه".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال.. الإفتاء تجيب

هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر ؟.. الإفتاء تجيب

الرجوع في الهبة| حكم مطالبة الأم ابنتها برد مبلغ أعطته لها كـ هدية.. رد الإفتاء

حكم شراء مبرد مياه للمسجد من الزكاة.. أمين الفتوى: لا يجوز لهذا السبب

هل يجوز بناء منزل لأرملة من أموال الزكاة ؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز للجدة إعطاء الزكاة لحفيدها المريض؟.. أمين الفتوى يجيب

ترشيحاتنا

حكاية بنت مصرية.. بسمة أسامة لم تخرج من أبواب الجامعة في الصين بعد انتشار كورونا

هل نقرأ سورة البقرة سرا أم جهرا .. الإفتاء توضح.. فيديو

الجماهير وطارق حامد.. 6 عوامل ترجح كفة الزمالك للتتويج بـ لقب السوبر الأفريقي أمام الترجي

هل يجوز للأم إجبار ابنتها على الزواج.. الإفتاء ترد.. فيديو

شاهد.. الظهور التلفزيوني الأول لزوجة الراحل عامر منيب

لحظة تاريخية.. أول تعليق من محمد صلاح عقب التتويج بجائزة أفضل هدف لشهر يناير

AdvertisementS

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم العار

مرتضي منصور يرد على أحمد عيد بعد هجومه على الأهلي

محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا برده على هاشتاج مقاطعته .. شاهد

في حفل عيد الحب.. تعليق صادم من أصالة بعد انفصالها عن طارق العريان

شاهد.. احتجاجات لـ أتراك وهتافات داخل الحرم المكي تثير الغضب

خالد الغندور يحسم الجدل بشأن إذاعة مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي

أنا هدومي اتقطعت فى الشارع ... محمد رمضان يسخر من هاشتاج مقاطعته بفيديو.. شاهد

قبل مواجهة الزمالك والترجي.. تصريحات صادمة لـ مرتضى منصور بشأن مباراة القمة أمام الأهلي

اشتروا فراخ مشوية وشيبسي وبيبسي.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بقتل ثري العجوزة.. خلصوا عليه في 15 دقيقة

فضائح جنسية جديدة لطارق رمضان حفيد مؤسس الإخوان

أخبار الرياضة.. جماهير الأفريقي تعتدي على الترجي.. تصريحات صادمة لـ مرتضي منصور.. أول تعليق من محمد صلاح عقب التتويج بجائزة أفضل هدف

هذا افترى .. مرتضى منصور يطالب بتأجيل مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بلوزة لامعة.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

تجهيزات ضخمة لحفل آمال ماهر وماجد المهندس وتامر عاشور بمناسبة عيد الحب .. صور

شاهد.. احتجاجات لـ أتراك وهتافات داخل الحرم المكي تثير الغضب