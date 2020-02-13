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برلمان

وكيل دفاع البرلمان يطالب بإعادة النظر في عقوبات الطيار ضحية شهرة محمد رمضان

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:09 م
وكيل دفاع البرلمان
وكيل دفاع البرلمان يطالب بإعادة النظر في عقوبات الطيار
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ماجدة بدوى
تقدم العميد اشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، بطلب رسمي الى وزير الطيران المدني لإعاده النظر في العقوبات التى واجهت قائدي طائرة واقعة الفنان محمد رمضان.

موضحًا أن الانضباط في اداء اي مهمه وخاصه اذا كان الاهمال فيها مرتبطا بحياه مواطنين ولكن لابد من دراسه ملابسات الواقعة بكل تفاصيلها وألا يكون حجم العقاب مرتبطا بضغط الراي العام.


واكد وكيل دفاع البرلمان، أنه في كثير من الحالات التي يتواجد فيها شخصيات عامه على متن الطائرات يتم الترحيب بهم، لكن من المفترض من يحاسب فعليًا هو الفنان محمد رمضان لانه لم يلتزم بالقواعد العامه للتواجد على متن الطائرات وتسبب في احراج قائدى الطائره، ولابد من النظر لتاريخ قائدي الطائرة التي نفذت في حقهم العقوبات، ومراعاة البعد الانساني والنفسي والاجتماعي لهم. 


وتحفظ "اشرف جمال" علي سلوكيات الفنان محمد رمضان مع تاكيده على تحفظه على كثير من الاعمال الفنيه التي أضرت بالقيم المجتمعيه وافقدت اجيالا كثيره لم تستطع ان تتصدي للتغيرات الاجتماعيه التي احدثها محمد رمضان.

وفي الختام أكد وكيل دفاع البرلمان، انه مع الحساب ولكن بطريقه تتناسب مع الابعاد كلها التي تخص هذا الموضوع.
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