شاهد.. سمية الخشاب تتألق باللون الأسود

نشرت الفنانة سميه الخشاب عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها وتألقت فى الصورة باللون الأسود.
وعلقت الفنانة سمية على الصورة قائلة: صــبــاح التفاؤل والــخــيــر عليكم حـبـايــب قلبي #جمعة_مباركة عليكم حبايبي بإذن الله🌹🙏❤️
ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
وعليك يا قمر 💖💖
انا بحبك اوي طول عمرك قمر
كل جمعه وانتى طيبه👍👍
happy Valentine Day صباح الخير يا احلى سمية
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