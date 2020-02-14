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فن

شاهد.. سمية الخشاب تتألق باللون الأسود

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:18 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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مريم عزت
نشرت الفنانة سميه الخشاب عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها وتألقت فى الصورة باللون الأسود. 

وعلقت الفنانة سمية على الصورة قائلة: صــبــاح التفاؤل والــخــيــر عليكم حـبـايــب قلبي #جمعة_مباركة عليكم حبايبي بإذن الله🌹🙏❤️

ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

وعليك يا قمر 💖💖
انا بحبك اوي طول عمرك قمر
كل جمعه وانتى طيبه👍👍

happy Valentine Day صباح الخير يا احلى سمية
وتشارك حاليا سمية الخشاب في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبدالمنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.

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