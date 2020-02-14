AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري المصري .. الأهلي يتقدم على المصري بهدف نظيف بعد 20 دقيقة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:45 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في تخطي اول 20 دقيقه من مباراته أمام المصري البورسعيدي متقدمًا بهدف دون رد بالمباراة التي تجمعهما بالوقت الحالي باستاد السويس الجديد بالمباراة المؤجلة من الأسبوع السادس بالدوري الممتاز.

بدأت المباراة بدقيقة حدادا على روح والد نجم فريق الكرة الأول بنادي المصري البورسعيدي عمرو موسى.

وأهدر الأهلي اول اهدافه في الدقيقة 4 بعد تسديدة من جانب وليد سليمان تمر بجانب القائم الأيسر للفريق البورسعيدي.

وحصل النادي الأهلي على ركلة جزاء بالدقيقة 9 نجح في تسجيلها علي معلول.

وتلقى فريد شوقي البطاقة الصفراء الاولى في المباراة بالدقيقة 11، وذلك بعدما اعترض على عدم احتساب ركلة جزاء.

وكاد الأهلي أن يضيف الهدف الثاني عن طريق مروان محسن بعد ركنية من علي معلول بالدقيقة 16.

وجاءت تشكيلة الاهلي كالتالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي 

خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول 

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - جونيور أجاي

خط الهجوم : مروان محسن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يا جماله | رمضان صبحي يسجل الثاني في مرمى الهلال السوداني

الأهلي والهلال السوداني | شوط أول | الأحمر يكتفي بثنائية.. فيديو

الأهلي يستعيد هيبته الأفريقية ويفوز على الهلال السوداني 2 /1 | فيديو وصور

ماذا فعل جمهور الأهلي بمدرجات السلام .. شاهد

طايح في الكل | الأهلي يكتفي برباعية في مرمى الاتحاد السكندري ويتصدر الدوري

دقيقة حدادا قبل انطلاق مباراة الاهلي والمصري

ترشيحاتنا

الزمالك يحصل على 200 ألف دولار بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي

تعرف على مكافأة بطل ووصيف مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

دينا الشربيني تتألق مع عمرو دياب في عيد الحب بإطلالة ساحرة

بث مباشر.. مباراة الزمالك والترجي التونسي فى السوبر الإفريقي

بسبب موعد غرامي.. سيدة تعيسة الحظ تجد نفسها متورطة في سرقة بنك.. تفاصيل

هدف ملغي للنادي الأهلي أمام المصري.. تعرف على السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد موسى ينفرد بنشر صور السيسي على تيشيرتات لاعبي الزمالك في الدوحة.. شاهد

دينا الشربيني تتألق مع عمرو دياب في عيد الحب بإطلالة ساحرة

20 صورة ترصد جمال ملكات العالم فى أحضان الأقصر فى الفلانتين