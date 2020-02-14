الدوري المصري .. الأهلي يتقدم على المصري بهدف نظيف بعد 20 دقيقة

نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في تخطي اول 20 دقيقه من مباراته أمام المصري البورسعيدي متقدمًا بهدف دون رد بالمباراة التي تجمعهما بالوقت الحالي باستاد السويس الجديد بالمباراة المؤجلة من الأسبوع السادس بالدوري الممتاز.





بدأت المباراة بدقيقة حدادا على روح والد نجم فريق الكرة الأول بنادي المصري البورسعيدي عمرو موسى.





وأهدر الأهلي اول اهدافه في الدقيقة 4 بعد تسديدة من جانب وليد سليمان تمر بجانب القائم الأيسر للفريق البورسعيدي.





وحصل النادي الأهلي على ركلة جزاء بالدقيقة 9 نجح في تسجيلها علي معلول.





وتلقى فريد شوقي البطاقة الصفراء الاولى في المباراة بالدقيقة 11، وذلك بعدما اعترض على عدم احتساب ركلة جزاء.





وكاد الأهلي أن يضيف الهدف الثاني عن طريق مروان محسن بعد ركنية من علي معلول بالدقيقة 16.





وجاءت تشكيلة الاهلي كالتالي :





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول





خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - جونيور أجاي





خط الهجوم : مروان محسن.



