بفستان أخضر.. إليسا تنشر صورة من حفلها بالقرية العالمية بـ دبي

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة جديدة حفلها الغنائي، الذى اقيم مساء أمس الجمعة في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية، بمناسبة عيد الحب الذي يحل هذا اليوم من كل عام.





وظهرت إليسا على المسرح وسط جمهورها بفستان أخضر أنيق، وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة وانتعلت حذاء ابيض وعلقت قائلة "شكرًا لكglobalvillageuae audiorotana على ليلة رائعة .. يسعدنا دائمًا تقديم عروض في GlobleVillageAE"





وقدمت إليسا خلال حفلها الغنائي، باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، من بينها: «سلملي عليه، أسعد وحدة، يا مرايتي، هخاف من ايه»، وغيرها من الأغاني، وسط صيحات من التصفيق والرقص طوال فقرات الحفل.





على صعيد آخر، تواصل إليسا التحضير لأغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال عام 2020، بعد أحدث ألبوماتها " الى كل اللي بيحبوني".



