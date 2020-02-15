حريق ضخم في هايتي يودي بحياة 15 طفلًا

لقى 15 طفلًا على الأقل، أمس الجمعة، مصرعهم جراء اشتعال حريق ضخم في في دار للأيتام تديره منظمة مسيحية أمريكية غير هادفة للربح في هايتي.





وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن دار الأيتام تقع في إحدى كنائي ضواحي بورت أو برنس عاصمة هايتي، مشيرةً إلى أن السلطات تعكف على توضيح أسباب الحريق.





وقالت أرييل جينتي فيلدروين، مديرة معهد الرعاية الاجتماعية في هايتي، إن دار الأيتام التي كانت ترعى نحو 60 طفلا لا تملك تصريحا من الدولة للعمل.





و35 فقط من بين 754 دارا للأيتام في هايتي مصرح بها رسميا، بينما تسعى 100 أخرى للحصول على ترخيص بالعمل.



