عروض محلية .. مدرب وادي دجلة المقال يؤجل سفره إلى اليونان

قرر اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادى دجلة، تأجيل سفره ومغادرة مصر ليوم الثلاثاء المقبل، بعد أن كان من المنتظر أن يعود إلى بلاده الخميس الماضى عقب فسخ تعاقده مع مجلس إدارة الفريق الدجلاوي .





وكان قد فسخ اليوناني تاكيس عقده مع الإدارة بالتراضي، بين الطرفين، بسبب سوء النتائج التي حقق الفريق في الفترة الماضية، وكان أخرها الخسارة من المصري البورسعيدى بنتيجة 3 / 0 في المباراة التي جمعتهما الاثنين الماضي في مسابقة الدورى المصرى.





وكشف مصدر لصدى البلد ، أن تأجيل السفر يعود لتلقى تاكيس جونيس بعض العروض من أندية مصرية، لافتًا إلى أن أندية مصر المقاصة والإسماعيلى والجونة كانوا يرغبون فى التعاقد مع تاكيس فى الفترة الماضية.





ومن المتوقع أن يكون تم تجديد تلك المفاوضات، رغم تولى النيجيري ايمانويل ايمونيكي القيادة الفنية للفريق الفيومى، ويقود الفرنسى ديديه جوميز الدراويش، والبرتغالى بيدرو بارنى يقود الجونة.





وكان تاكيس جونياس تولى تدريب دجلة منذ عام ونصف، وبالتحديد فى أغسطس 2018، حيث قاد مباراة الفريق أمام الداخلية كأول ظهور له مع الفريق الدجلاوى.





ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 لقاءات فقط وتعادل فى 5 وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا.