المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: تفشي كورونا ربما يقلص الناتج المحلي الأمريكي

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن تفشي فيروس كورونا في الصين "ربما" يقلص الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول بواقع 0.2 إلى 0.3 في المئة.



وأضاف كودلو - في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية اليوم (السبت) - "نعتقد أننا ربما نفقد في الربع الأول ... 0.2 أو 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي".