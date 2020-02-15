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رياضة

اللجنة الأولمبية الدولية: كورونا لن يغير خطط أولمبياد طوكيو

السبت 15/فبراير/2020 - 08:42 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكدت اللجنة الأوليمبية الدولية، مجددا، أنها واثقة من أن تفشى فيروس كورونا الجديد لن يؤدى لإلغاء دورة الالعاب الأوليمبية أو نقلها من طوكيو.

وصرح جون كورتس رئيس لجنة التنسيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية بأنه لا توجد حاجة لوضع خطط طوارئ لإلغاء أو نقل الدورة التى تنطلق فى 24 يوليو المقبل وتستمر حتى 9 أغسطس، فى أعقاب المناقشات مع منظمة الصحة العالمية.

كما أعرب عن ثقته فى مؤسسة الصحة العامة اليابانية، وقال إن الاستعدادات للحفاظ على صحة الرياضيين تمضى قدما. 

كما كشف كورتس أن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية سوف يزور هيروشيما فى 18 مايو المقبل حيث يضع إكليل زهور على نصب ضحايا أول قنبلة ذرية كما سيزور المتحف التذكارى فى هيروشيما ، وتتواكب الزيارة مع وصول الشعلة الاولمبية للمدينة.

يذكر أنه حتى الآن تم تسجيل 250 حالة إصابة بفيروس كورونا فى اليابان من بينهم أكثر من 200 من ركاب سفينة سياحية خاضعة للحظر الصحى فى يوكوهاما.
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