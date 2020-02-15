جامعة أسيوط تحصد مراكز متقدمة خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع الجامعات

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بالتمثيل المشرف والمميز الذي قدمه وفد جامعة أسيوط خلال مشاركته في أسبوع الجامعات الأول بجامعة سوهاج والذي امتد خلال الفترة من 8 وحتى 14 فبراير الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة الاتحاد الرياضي للجامعات وبحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة ووفود من نحو 12 جامعة حكومية ومعهد عالي وذلك تحت شعار "الرياضة تجمعنا".

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وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن الجامعة مُثلت بوفد يضم نحو 45 مشاركًا تنوعت صفاتهم الوظيفية بين عمداء للكليات وأعضاء بهيئة التدريس وعاملين وطلاب بمختلف كليات الجامعة ، مشيدًا كذلك بفكرة الملتقى والذي يعد الأول من نوعه الذي يجمع بين أضلاع العملية التعليمية الثلاثة وهم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ممن يعدوا ركيزة تقدم أي جامعة وأساس نهضتها، إلى جانب ما يقدمه الملتقى من فرصة للتعارف والتواصل بين كافة المنتسبين للعمل الجامعي على مستوى الجمهورية.

ونوه الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن جامعة أسيوط نجحت في اقتناص عدد من المراكز المتقدمة في مختلف فعاليات الملتقى والتي تضمنت في مجال عضو هيئة التدريس والموظف المثالي فوز الدكتور احمد ثابت هلال الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية المساعد بالمركز الأول على جامعات الصعيد والثاني على جامعات مصر في مسابقة عضو هيئة التدريس المثالي، وحصل عمر عبد الحميد الموظف برعاية الشباب المركزية على المركز الثالث في مسابقة الموظف المثالي على مستوى الجامعات المصرية، أما في مجال الألعاب الترويحية ففازت الدكتورة شروق جمال محمد علي بالمركز الأول ، كما فازت الدكتورة عزة كمال بالمركز الثاني، كما فازت الدكتورة نورا مسك بالمركز الأول في مسابقة الغناء الفردي على مستوى الجامعات المصرية.

وكشف الدكتور شحاتة غريب كذلك أن مشاركة وفد جامعة أسيوط في مجال التنس الأرضي أسفر عن حصول كابتن زين رضوان على المركز الأول في مسابقة التنس الأرضي، وفى مجال تنس الطاولة فاز كابتن هيثم إبراهيم بالمركز الثالث ، كما احتل منتخب جامعة أسيوط لكرة السلة لعضوات هيئة التدريس المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية.