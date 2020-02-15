AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة أسيوط تحصد مراكز متقدمة خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع الجامعات

السبت 15/فبراير/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بالتمثيل المشرف والمميز الذي قدمه وفد جامعة أسيوط خلال مشاركته في أسبوع الجامعات الأول بجامعة سوهاج والذي امتد خلال الفترة من 8 وحتى 14 فبراير الجاري  تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة الاتحاد الرياضي للجامعات وبحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة  ووفود من نحو  12 جامعة حكومية ومعهد عالي وذلك تحت شعار "الرياضة تجمعنا".

جامعة أسيوط تدعو لخلق شبكة تواصل بين الباحثين المصريين والعرب والأجانب

https://www.elbalad.news/4172909

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن الجامعة مُثلت بوفد يضم نحو 45 مشاركًا تنوعت صفاتهم الوظيفية بين عمداء للكليات وأعضاء بهيئة التدريس وعاملين وطلاب بمختلف كليات الجامعة ، مشيدًا كذلك بفكرة الملتقى والذي يعد الأول من نوعه الذي يجمع بين أضلاع العملية التعليمية الثلاثة وهم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ممن يعدوا ركيزة تقدم أي جامعة وأساس نهضتها، إلى جانب ما يقدمه الملتقى من فرصة للتعارف والتواصل بين كافة المنتسبين للعمل الجامعي على مستوى الجمهورية.

ونوه الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن جامعة أسيوط نجحت في اقتناص عدد من المراكز المتقدمة في مختلف فعاليات الملتقى والتي تضمنت في مجال عضو هيئة التدريس والموظف المثالي  فوز الدكتور احمد ثابت هلال الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية المساعد بالمركز الأول على جامعات الصعيد والثاني على جامعات مصر في مسابقة عضو هيئة التدريس المثالي، وحصل عمر عبد الحميد الموظف برعاية الشباب المركزية على المركز الثالث في مسابقة الموظف المثالي على مستوى الجامعات المصرية، أما في مجال الألعاب الترويحية ففازت  الدكتورة  شروق جمال محمد علي بالمركز الأول ، كما فازت الدكتورة  عزة كمال بالمركز الثاني، كما فازت الدكتورة نورا مسك بالمركز الأول في مسابقة الغناء الفردي على مستوى الجامعات المصرية.

وكشف الدكتور شحاتة غريب  كذلك أن مشاركة وفد جامعة أسيوط في مجال التنس الأرضي أسفر عن حصول كابتن زين رضوان على المركز الأول في مسابقة التنس الأرضي، وفى مجال تنس الطاولة  فاز كابتن هيثم إبراهيم بالمركز الثالث ، كما احتل منتخب جامعة أسيوط لكرة السلة لعضوات هيئة التدريس المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة المنوفية تشارك في فعاليات أسبوع الجامعات الأول بسوهاج

طلاب أسيوط يحصدون «كأس الروح الرياضية» فى الملتقى القمى الثاني لكليات الصيدلة

أسوان تشارك بأسبوع الجامعات فى سوهاج .. صور

جامعة أسوان تفوز بالمركز الثالث في لعبة الشطرنج بأسبوع الجامعات.. صور

المنيا تحصد "الذهبية" في ماراثون العاملين بـ أسبوع سوهاج للجامعات

جامعة المنيا تحصد 6 ميداليات بمسابقات أسبوع سوهاج

ترشيحاتنا

موقف مقزز.. طفل يبتلع ذبابة أثناء تسجيل لقاء تليفزيوني.. فيديو

فيفا: يحق لـ ليفربول منع محمد صلاح من خوض أولمبياد طوكيو 2020

شاهد.. مقطع فيديو مسرب لعامل في مطعم شهير يتسبب في فصله عن العمل

شعلة نار.. سمية الخشاب تتألق على انستجرام في أحدث ظهور

أم صابر تروى لأول مرة نص حوارها مع الرئيس السيسي في عزبة الهجانة

بعد صورة ابنتهما.. زوجة حمدى المرغنى: ربنا يخليك ليا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديشرو.. لوحة فنية تحكي تاريخ أول حاكم للواحات في الدولة القديمة.. فيديو

أغرب من الخيال.. امرأة تعثر على شريط كاسيت سقط منها في البحر قبل 25 سنة

تخفيض كبير في أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور