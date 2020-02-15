7 ساعات تنظيف.. شركة تفضح موظفا على فيس بوك بسبب قذارة سيارته.. صور

تعرض أحد الموظفين لموقف محرج للغاية بسبب سيارته لأنه تركها دون تنظيف لمدة سنتين، فأصبحت كومة من الخردة.





ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أحد الرجال تعرض لموقف محرج بسبب سيارته القذرة عندما وبخه المدير بسبب سيارته التي اعتبرها عبارة عن أكوام من القمامة.





وطلب المدير من الموظف ألا يدخل مقر العمل إلا إذا نظف سيارته ونشر صورة سيارته على "فيس بوك"، فاضطر الموظف لتنظيفها حتى لا يفصل من العمل.





واستغرقت عملية تنظيف السيارة 7 ساعات، فقد قدم العاملون في شركة التنظيف شكوى في صاحب السيارة بسبب قذارة سيارته.