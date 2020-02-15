AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

7 ساعات تنظيف.. شركة تفضح موظفا على فيس بوك بسبب قذارة سيارته.. صور

السبت 15/فبراير/2020 - 01:34 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
تعرض أحد الموظفين لموقف محرج للغاية بسبب سيارته لأنه تركها دون تنظيف لمدة سنتين، فأصبحت كومة من الخردة. 

ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أحد الرجال تعرض لموقف محرج بسبب سيارته القذرة عندما وبخه المدير بسبب سيارته التي اعتبرها عبارة عن أكوام من القمامة. 

وطلب المدير من الموظف ألا يدخل مقر العمل إلا إذا نظف سيارته ونشر صورة سيارته على "فيس بوك"، فاضطر الموظف لتنظيفها حتى لا يفصل من العمل. 

واستغرقت عملية تنظيف السيارة 7 ساعات، فقد قدم العاملون في شركة التنظيف شكوى في صاحب السيارة بسبب قذارة سيارته.
7 ساعات تنظيف.. شركة تفضح موظفا على فيس بوك بسبب قذارة سيارته.. صور
7 ساعات تنظيف.. شركة تفضح موظفا على فيس بوك بسبب قذارة سيارته.. صور
7 ساعات تنظيف.. شركة تفضح موظفا على فيس بوك بسبب قذارة سيارته.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تلميع الزجاج أبرزها.. نصائح لتنظيف المنزل في الشتاء

بديل الصابون | 4 مكونات غير متوقعة لتنظيف المنزل

جوجل فضحها.. مدير يكتشف خداع موظفة له من خلال صورة

الكذب مالوش رجلين.. مدير يرفد موظفة بسبب صورة

مي عز الدين تتعرض لموقف محرج مع طبيبها المعالج ..صور

أمريكية تتعرض لموقف محرج في المطار بسبب ملابسها

ترشيحاتنا

عاجل.. أمريكا تجلي مواطنيها على متن سفينة خاضعة للحجر الصحي باليابان

الأهلي والمصري.. أبرز الأرقام التي حققها الأهلي من المواجهة 118 مع الفريق البورسعيدي

كورونا يضرب فيسبوك في مقتل.. ويتسبب في أضرار كبرى لصناعة التكنولوجيا

بعد تصريحات كشمير.. الهند ترد على بجاحة أردوغان: لا تتدخل في شئوننا

في ذكرى رحيل فاتن فريد.. قصة مقتلها الشهيرة التي هزت مصر

انجز بقى.. منة عرفة توجه رسالة لـ علي غزلان.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيضات.. صور

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

كورونا يضرب فيسبوك في مقتل.. ويتسبب في أضرار كبرى لصناعة التكنولوجيا