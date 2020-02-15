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اللواء أحمد راشد: تطوير نفق مشاة الجيزة للتسهيل على المواطنين.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 01:50 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
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شيرين عادل
قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن تطوير نفق مشاة الجيزة جاء بهدف التسهيل على المواطنين مطالبا إياهم بالالتزام بالسير والتزام السلامة المهنية، والبعد عن تعريض حياتهم بالخطر. 

وأشار اللواء  أحمد راشد محافظ الجيزة، إن تدشين نفق الجيزة هو بداية لسلسة من الخدمات المتنوعة التي ستقدم للمواطنين خلال الفترة القادمة.

وكشف أحمد راشد، خلال تقرير خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، عن إطلاق طفرة غير مسبوقة بمنظومة الطرق ومنظومة النظافة.

ولفت محافظ الجيزة، إلى أن إطلاق منظومة متطورة من النقل والنظافة تتم بالتعاون مع رئاسة الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

افتتح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة افتتاح أعمال تطوير نفق مشاة ميدان الجيزة.
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