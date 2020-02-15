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أخبار العالم

شاهد.. إلغاء 234 رحلة جوية في بريطانيا بسبب العاصفة دينيس

السبت 15/فبراير/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
تواصل العاصفة "دينيس"، فرض حالة من الفوضى بجميع الأنحاء في بريطانيا، وتسببت في إلغاء مئات الرحلات الجوية، وتأخر القطارات، فيما تستعد المناطق التي اجتاحتها الفيضانات بالفعل لموجة ثانية من الطقس القاسي المدمر.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن ما لا يقل عن 40،000 مسافر تأثروا من اضطراب السفر حتى الآن، بعد قيام شركة الطيران easyJet بإلغاء 234 رحلة جوية من المملكة المتحدة وإليها وداخلها، حيث تسببت العاصفة والتي بلغت سرعة الرياح فيها 70 ميلًا في الساعة في سقوط أمطار كثيفة في بعض المناطق.

وأوضحت الصحيفة أن العاصفة دينيس ستشكل بمثابة ضربة ثانية للمناطق التي اجتاحتها الفيضانات والتي ما زالت تتعافى من الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة والرياح التي بلغت سرعتها 80 ميل في الساعة التي جلبتها العاصفة سيارا الأسبوع الماضي.

وتسببت العاصفة الأخيرة "كيارا" "سيارا" وهي الأكبر على الأرجح في القرن الماضي - في مقتل ثلاثة أشخاص بعد أن سقطت شجرة على سائق مرسيدس يبلغ من العمر 58 عامًا، وسقط رجل يبلغ من العمر 77 عامًا واصطدم رأسه في الجليد.
شاهد.. إلغاء 234 رحلة جوية في بريطانيا بسبب العاصفة دينيس
شاهد.. إلغاء 234 رحلة جوية في بريطانيا بسبب العاصفة دينيس
شاهد.. إلغاء 234 رحلة جوية في بريطانيا بسبب العاصفة دينيس
شاهد.. إلغاء 234 رحلة جوية في بريطانيا بسبب العاصفة دينيس
شاهد.. إلغاء 234 رحلة جوية في بريطانيا بسبب العاصفة دينيس
شاهد.. إلغاء 234 رحلة جوية في بريطانيا بسبب العاصفة دينيس
شاهد.. إلغاء 234 رحلة جوية في بريطانيا بسبب العاصفة دينيس
شاهد.. إلغاء 234 رحلة جوية في بريطانيا بسبب العاصفة دينيس
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