منهم الأولى عالميا في القرآن.. محافظ كفر الشيخ يكرم 5 نماذج شبابية مشرفة.. صور

كرَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه، عمرو البشبيشي، اليوم السبت، 5 نماذج شبابية مشرفة من أبناء المحافظة عرفانًا بجهودهم المبذولة ومشاركتهم الفعالة في المجتمع، خلال اللقاء الجماهيري الذى عقد بديوان عام المحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية.





المكرمون هم، الزهراء لايق حلمي قنديل، الطالبة بالصف الثاني الثانوي الأزهري، لحصولها على المركز الأول عالميًا في تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني والتي لقبت بـ"الصوت الماسي" بعد حفظها القرآن الكريم كاملًا في 6 سنوات وذلك بعد وفاة والدها، ومحمد حاتم محمود يوسف، لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، لحصوله على الميدالية الفضية في بطولة الفجيرة الدولية والميدالية البرونزية في البطولة العربية المفتوحة للتايكوندو بدولة الإمارات العربية المتحدة.





وضمت قائمة المكرمين، على محمد علي عوض" يدرس حاليًا بالصف الثالث الثانوي، تقديرًا لكونه نموذجًا مشرفًا يحتذى به الشباب الطموح وقدرته على تحدي الإعاقة وصناعة قصة كفاح لتوفير حياه كريمة لأسرته، ونوران صالح محمد عبدالتواب القن، بمدرسة زيان الرفاعي الثانوية بنات ببلطيم، لحصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعرى وتعميق دراسة النحو للمرحلة الثانوية.





كما كرَّم محافظ كفر الشيخ، الطالبة "يمنى ياقوت زيدان ناصف" بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوى الرسمية للغات، لحصولها على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعرى وتعميق دراسة النحو للمرحلة الإعدادية، مكلفًا باختيار على محمد على عوض، بالصف الثالث الثانوي، بالتزكية لعضوية المجلس الشبابي التطوعي.



