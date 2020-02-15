دفاع برشلونة يكرم ضيوف خيتافي بهدف تقليص الفارق.. فيديو

وألغى حكم اللقاء هدفا بسبب وجود خطأ على لاعب خيتافي، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو بالدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.





وسجل برشلونة الهدف الأول عبر تمريرة من ميسي على حدود منطقة الجزاء لجريزمان المنطلق داخل منطقة الجزاء فأنفرد الفرنسي بالحارس وسدد الكرة بمهارة في الشباك.





وعزز سيرجي روبيرتو بالهدف الثاني مع حلول الدقيقة 39 من عمر الشوط الثاني.



