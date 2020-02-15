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رياضة

دفاع برشلونة يكرم ضيوف خيتافي بهدف تقليص الفارق.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 06:47 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سجل أنخيل رودريجيز مهاجم فريق خيتافي هدف تقليص الفارق في شباك برشلونة، في مباراة الجولة الـ24 من الدوري الإسباني في المباراة التي تجمع الفريقين على أرضية ملعب "الكامب نو".

وألغى حكم اللقاء هدفا بسبب وجود خطأ على لاعب خيتافي، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو بالدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.

وسجل برشلونة الهدف الأول عبر تمريرة من ميسي على حدود منطقة الجزاء لجريزمان المنطلق داخل منطقة الجزاء فأنفرد الفرنسي بالحارس وسدد الكرة بمهارة في الشباك.

وعزز سيرجي روبيرتو بالهدف الثاني مع حلول الدقيقة 39 من عمر الشوط الثاني.

وجاء تشكيل فريق برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي أليا - جيرارد بيكيه - صامويل أومتيتي - سيرجي روبرتو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - أرثر - فرانكي دي يونج.

خط الهجوم: فاتي - ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان.

ويملك برشلونة 49 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن المتصدر ريال مدريد ، كما يحل خيتافي في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 42 نقطة.
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