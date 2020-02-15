إصابة جوردي ألبا مع برشلونة أمام خيتافي وشكوك عن مشاركته بالكلاسيكو

فاز فريق برشلونة بهدفين مقابل هدف أمام فريق خيتافي ، في مباراة الجولة الـ24 من الدوري الإسباني في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الكامب نو".





وكان ألبا قد تعرض لإصابة في الدقيقة 20، بسبب شعوره ببعض الانزعاج في الساق اليمنى في اللحظة التي قطع فيها الكرة من لاعب خيتافي؛ وارتمى أرضًا.

وقال برشلونة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جوردي ألبا لديه إصابة في العضلة الضامة بالساق اليسرى، سيخضع ألبا لمزيد من الاختبارات، لتحديد التشخيص الدقيق للإصابة".

ويستعد برشلونة لخوض لقاء نابولي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا، بعد ذلك لقاء الكلاسيكو مع ريال مدريد بالدوري الأسباني

ويملك برشلونة 52 نقطة وبهذا الفوز في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر ريال مدريد ، كما يحل خيتافي في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 42 نقطة.



