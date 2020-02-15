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محافظات

وزير الشباب من الفيوم: الرئيس السيسي تعامل مع الشعب بمبدأ الشفافية.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 10:57 م
وزير الشباب من الفيوم
وزير الشباب من الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه ينظر دائما لمستقبل الشباب قائلاً: "ما نقدر عليه ننفيذه الآن والذى لا نقدر عليه نخطط له بشكل كبير وقاطع لتحقيقه  فى المستقبل"  .

 وأضاف صبحى: "أننا حلمنا تحقق الآن مع القيادة السياسية  والذي نشاهده الآن ونلمسه معا فى فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى  والذى لا يألوا أي  جهد فكرا وعملا لخدمة هذا الوطن بشكل قاطع فى جميع المجالات".


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وأكد أن الرئيس اهتم بالمرأة المصرية والشباب ، ودورهم في تطور الدولة وبناء وتشييد المستقبل ، كما تعامل مع شعبه  بمبدأ الشفافية  ، وأعلمنا جميعا مشاكلنا الداخلية و تحدياتنا الخارجية .

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، خلال الملتقى الشبابى ، والذى أعقبه  افتتاح عددًا من المنشآت الرياضية بنادي قارون بمدينة الفيوم، شملت ملعبًا خماسيًا بتكلفة 600 ألف جنيه، وتطوير قاعة المؤتمرات والحفلات بطاقة 500 فرد بتكلفة 1,5 مليون جنيه.

كما عقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم لقاءً شبابيًا من خلال ملتقى شباب الفيوم، والذي شمل حوارا بناءً بين الشباب والمسئولين، وتم عرض العديد من المطالب التي تتصل بمراكز الشباب والمنشآت الرياضية، والتدريب، واستثمار طاقات الشباب، وتمكين المرأة.

وذلك بحضور الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم، والدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، محمود حلمي الجاحد رئيس مجلس إدارة نادى قارون وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلس النواب.

وزير الشباب من الفيوم: الرئيس السيسي تعامل مع الشعب بمبدأ الشفافية.. فيديو
وزير الشباب من الفيوم: الرئيس السيسي تعامل مع الشعب بمبدأ الشفافية.. فيديو
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