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أخبار البلد

وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة تضم رؤساء شركات مجموعة «أجورا»

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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في إطار زيارته الحالية إلى مدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن، شارك سامح شكري وزير الخارجية مساء اليوم 15 فبراير في مائدة مستديرة ضمت رؤساء شركات مجموعة "أجورا"، التي تضم في عضوياتها عددًا من كبرى الشركات العالمية والصناديق الاستثمارية الدولية.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير سامح شكري استعرض خلال كلمته الجهود التي قامت بها مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقي العام الماضي، والاهتمام الذي أولته للربط الضروري بين التنمية المستدامة والسلام، كما تطرق إلى دخول منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية حيز النفاذ، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ مشاريع البنية التحتية القارية.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية تناول كذلك التحديات الأمنية والسياسية على الساحتين الدولية والاقليمية، بما في ذلك الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والتغير المناخي، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى التحديات الإقليمية، ولاسيما القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا.

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير سامح شكري استعرض كذلك بشكل مفصل خلال كلمته الخطوات الملموسة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، منوهًا إلى أن السوق المصري، باعتباره كذلك منفذًا هامًا للقارة الأفريقية، يمثل فرصة واعدة للمستثمرين الأجانب، خاصة على ضوء نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وخطة الحكومة المصرية لتنفيذ مشروعات قومية كبرى وتشييد مناطق صناعية جديدة.

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