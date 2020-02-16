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محافظات

النقابة للجميع تعلن أسماء مرشحيها لانتخابات المهندسين بـ كفر الشيخ

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
أعلنت قائمة النقابة للجميع، اليوم، عن أسماء مرشحيها لخوض انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة كفر الشيخ.

وتضم القائمة 3 مرشحين على مقاعد شعبة الكهرباء، هم، المهندسون، محمد محمود ربيع حجاج، وسالم إسماعيل علي العشري، وباسم عبد المحسن حجازي.

كما تضم القائمة، على شعبة الميكانيكا، مرشحين اثنين، هما، المهندسان، محمد حسن النواصرة، وعمرو محمد سامي بكر.

وتشمل القائمة، المهندس، عبد الرازق محمد عبد النبي، المرشح لمقعد شعبة المدني، والمهندس السيد عبد اللطيف، المرشح على مقعد الشعبة المجمعة.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات يوم الجمعة، الموافق 28 فبراير الجاري، بمقر نقابة المهندسين الفرعية بمدينة كفر الشيخ.

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