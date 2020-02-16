



موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي في البطولة العربية والقناة الناقلة:





وتقام مباراة الإسماعيلي والرجاء في تمام السادسة مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2، بتعليق علي سعيد الكعبي.









ويسعى فريق الإسماعيلي لمصالحة جماهيره، بتحقيق فوز عريض في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى المباراة النهائية، بعد النتائج المخيبة للفريق في الفترة الأخيرة بمسابقة الدوري.

وخسر فريق الإسماعيلي أخر مباراتين في الدوري الممتاز، أمام أسوان والزمالك بنتيجة واحدة 2-1.

على الجانب الآخر يطمح فريق الرجاء في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الإسماعيلي، تسهل من مهمته في لقاء العودة بـ المغرب.

وكان الإسماعيلي تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينا صعد الرجاء المغربي على حساب مولودية الجزائر.

الإسماعيلي ضد الرجاء:

يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره الرجاء المغربي، اليوم، الأحد، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال " البطولة العربية".