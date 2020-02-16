وزيرة الهجرة ومحافظ الغربية يعقدان اجتماعًا لمناقشة خطة الاستدامة بالقرى المنتجة والأكثر احتياجًا.. صور

عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعًا للجهات المشاركة بمبادرة "مراكب النجاة" بالغربية، لمناقشة خطة الاستدامة بالقرى المنتجة والأكثر احتياجا بالمحافظة، ووضع رؤية تشاركية متكاملة بين جميع الجهات لتطوير هذه القرى، كعنصر أساسي في سبيل مكافحة الهجرة غير الشرعية.





وجاء الاجتماع بحضور ممثلين عن الجهات المشاركة في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"، وهم الدكتورة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزى، والدكتورة صفاء مرعي مقررة المجلس القومي للمرأة بالغربية، مجدي عبد الله مدير منطقة وسط الدلتا جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحمد العلقمي مسئول جهاز تنمية المشروعات بمحافظة الغربية، محمد شريف ممثل وزارة التخطيط، وعن فريق برنامج تطوير التعليم الفني، مروة محسن خبيرة التطوير، الدكتور محمد سمير مدير مكون الحوكمة في البرنامج، الدكتور خالد حبيب استشاري التطوير المؤسسي للبرنامج.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن تضافر جهود الجهات المشاركة هو الضامن الأساسي لنجاح منظومة العمل الجماعي بمبادرة "مراكب النجاة"، وتشهد محافظة الغربية تطبيقا لهذا النموذج من التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، في سبيل الوصول إلى أهداف المبادرة.





وأضافت وزيرة الهجرة أن تنمية القرى المنتجة والأكثر احتياجا يعد ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية، ويعود ذلك بالنفع على شباب هذه القرى التي ستضمن لهم توفير فرص عمل جادة ومستدامة في محيطهم، كبديل آمن لهم يعوضهم عن أفكار الإقبال على الهجرة غير الشرعية.





وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة أعدت ملفا كاملا عن كافة القرى المنتجة والأكثر احتياجا، ويتضمن هذا الملف معلومات دقيقة عن عدد كبير من القرى تشمل احتياجاتها ومقدراتها، مما سيساعد ذلك على تطوير هذه القرى ورفع جودة الخدمات المقدمة فيها لتصبح قرى نموذجية تساعد في تنمية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة في إطار خطة الحكومة ورؤية مصر 2030.





وفي الإطار ذاته، وافق الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تشكيل فريق عمل بالمحافظة برئاسة سيادته لضمان استدامة تنمية وتطوير التدريب وللتعليم الفني للشباب المعرض للهجرة غير الشرعية بالتعاون مع وزارة الهجرة وبمشاركة وزارة القوي العاملة وجهاز تنمية المشروعات، الكفاية الإنتاجية، وجمعية رجال الأعمال، كذلك فريق برنامج تطوير التعليم الفني، مروة محسن خبيرة التطوير بالبرنامج، الدكتور محمد سمير مدير مكون الحوكمة في البرنامج، والدكتور خالد حبيب استشاري التطوير المؤسسي للبرنامج.





وثمن الدكتور محمد سمير مدير مكون الحوكمة بمشروع تطوير التعليم الفني TVET ، جهود وزارة الهجرة في تعاملها مع مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتصدي لها من جذورها بالوصول إلى المحافظات الأكثر تصديرا للظاهرة، وتأتي البداية بالتوعية والعمل بالتوازي على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل الداخلي والخارجي، كذلك التأكيد على أهمية العمل الفني ودوره المحوري في بناء التنمية المستدامة.





جاء ذلك قبل بدء الزيارة الاستكشافية لقرى المحافظة، تمهيدا لإطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" في الغربية، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة.