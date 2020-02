أصالة تثير الجدل بتصريحتها بعد انفصالها عن طارق العريان

أعلنت المطربة أصالة انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان رسميا فى 6 يناير من عام 2020، لتفاجئ جمهورها بنشر صورة تجمعها به من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لتعلن من خلالها انفصالهما رسميا.

وعلقت أصالة على الصورة: "صباح الخير ... بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ عنّ إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا ، سأبقى دائمًا أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".





ليتفاجأ الجمهور مرة ثانية بتأكيد طارق العريان إعلان خبر انفصاله عن أصالة من خلال أيضا حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة تجمعه بأصالة وعلق عليها قائلا: "Unfortunately we reached the end " of this chapter. I will always love and respect this beautiful soul, forever the mother of my children".







وتزامنا مع إعلان أصالة خبر انفصالها عن طارق العريان بشكل رسمى طرحت أصالة فيديو كليب جديد يحمل اسم "شامخ"، والذى اعتبره الجمهور أول رسالة توجهها أصالة لطارق العريان.

وتقول كلمات الأغنية:

حروف الصمت مكسوره فصدري صوت يجرحنى

بصرخه ماوصلت سمعي ولا حتى درت عني

تكسر في عيوني الدمع بعد ما جمده عزي

وصارت عزتي لنفسى هي اكثر ما يكسرني





ولم تكن هذه آخر رسالة من أصالة لـ طارق العريان فقد توالت الرسائل الخفية والمباشرة التى وجهتها له ومن بين هذه الرسائل: " طبعًا أنا أُُخطئ، وكثيرًا ماأنا أُخطئ ، لأنّ أحكامي غالبًا هي عاطفية إنسانيّه ، والحياة بالمُجمل ليست كذلك #أصالة".





و"حين يصل الألم صميم الرّوح ويعبث بها، والذّهول يغلّف القلّب بورق رقيق من حديد لمّ تُصقل أطرافه، وحين يغسلنا الدّمع تارة وتارة أخرى كالزّجاج يسكن العين ولاينكسر ، حين لايصبح للعتاب معنى ، وحين ندخل النّفق الّذي لانرى نهاية له ، هنا ورغم الألم غصبًا عنّا نختار ، فإنّ تمسّكت الرّوح بالألمّ وصمّمت ، القلب المُحبّ لاينبض ولايبقى إنّ لمّ يكنّ شامخ".





و"صدق الّذين قالوا.. أنّ هناك طعم لكلّ المشاعر القاسية ، وهو مرّ ولايمرّ بسبب غصّة أغلقت حتّى مرورالنَفَس ، وطعم شجن مع الرّوح الّتي نزفت ، ولأّنّها أصبحت ذكرى ، ومازالت تنسحب منّ شرايين القلب ، وطلوعها مؤلمّ ، وأنا أهوى أنّ أخرج منّ حزني متى هو يشاء #أصاله".





ولم يكن طارق العريان المقصود الوحيد من رسائل أصالة فقد حظيت المطربة أحلام بجزء من رسائل أصالة المباشرة التى وجهتها لها من خلال حفلها الأخير "هلا فبراير" بالكويت.





حيث قالت أصالة أثناء تواجدها على المسرح ساخرة من أحلام "عموما الريش جاهز" فى إشارة لآخر فستان ارتدته أحلام الذى كان يزين بريش كثيف".





ولم تكتف أصالة بتوجيه رسالة لـ أحلام فقط من خلال حفلها بالكويت فأيضا وجهت رسالة جديدة لطليقها طارق العريان من خلال غناء أغنيتها الشهيرة "خانات الذكريات" التى انتشرت على مواقع السوشيال ميديا عقب انتهاء حفلها مباشرة والذى اعتبره البعض رسالة مباشرة من أصالة لطارق العريان.