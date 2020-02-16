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رياضة

قبل 9 مارس .. جهاد جريشة يستعين بـ إسبانيا لإنهاء أزمة القائمة الدولية

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:30 م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة فى أزمة الحكم الدولى جهاد جريشة واستبعاده من صدارة ترتيب قائمة الحكام الدولية وتراجعه إلى المركز الثالث.


كان جهاد جريشة خضع إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية فى لجنة الحكام على أثر هجومه الضاري ومطالبته بأحقيته فى صدارة ترتيب قائمة الحكام الدولية وتقديمه شكوى ضد جمال الغندور واللجنة الرئيسية.


قال المصدر ذاته : جهاد جريشة عقد جلسة مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ومحمد فضل عضو الجبلاية وكشف خلالها عن أحقيته بصدارة الترتيب في قائمة الحكام الدولية وأنه قام بإدارة 18 مباراة فى الدورى المحلى موسم 2018-2019 إضافة إلى 3 لقاءات فى دورى ابطال افريقيا و2 في كأس أمم إفريقيا التي استضافتها مصر في صيف العام الماضي.


تابع : جريشة استند فى مطالبته بتصويب الترتيب للقائمة الدولية إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قام بتعديل الترتيب الأخير لقائمة الحكام الدولية حيث كان قد وضع أحد الحكام الذي تخطى عمره 45 عاما فى المركز الثاني بعدما كان متصدرا ما أدى بلجنة الحكام فى الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا تقوم بضم صاحب المركز الاول الى حكام أوروبا المرشحين لادارة نهائيات مونديال 2022.


أضاف: الاتحاد الإسباني أرسل إلى الفيفا مطالبا بتعديل الترتيب فى القائمة الدولية ووضع الحكم الذي تخطى عمره 45 عاما فى المركز الأول وتم التعديل من جانب الاتحاد الدولى وقام أيضا بضم 2 حكام من اسبانيا الى معسكر حكام أوروبا في كأس العالم بدلا من حكم واحد.


ولفت إلى أن جهاد جريشة يرغب فى تصويب الترتيب فى القائمة الدولية من أجل التواجد ضمن حكام أفريقيا المرشحين لإدارة مونديال 2022 فى المعسكر الخاص بهم يوم 9 مارس القادم وختام مشواره التحكيم والخروج من الباب الكبير لاسيما وأنه مصنف A فى الفيفا فيما تم تصنيف أمين عمر صاحب المركز الثاني في ترتيب القائمة الدولية والمرشح من مصر ضمن حكام إفريقيا A أيضا لكن كحكم صاعد.


أوضح أن معسكر 9 مارس الخاص بـ حكام أفريقيا يضم 7 حكام ساحة دوليين من القارة السمراء هم الإثيوبي باملاك تيسيما و الجامبي بكاري جاساما والجنوب إفريقي فيكتور جوميز وأمين عمر والمغربي رضوان جيد والجزائري مصطفى غربال وأحد الحكام الأفارقة الآخرين .

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