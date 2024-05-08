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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعي ببنها

نقل المصابين
نقل المصابين

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "مصر - الإسكندرية" الزراعي بمدينة بنها اتجاه القاهرة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي "مصر - الإسكندرية" قبل مطلع كوبري الشموت بمدينة بنها، ووقوع مصابين، وتعطل الحركة المرورية بنطاق منطقة الحادث
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بإشراف العميد محمد البطوطى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، وتبين انقلاب سيارة ملاكى بسبب السرعة الزائدة، وسقوط 5 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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