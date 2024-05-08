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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

متابعة موقف تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين " بمدن القاهرة الجديدة والعاشر

وزير الاسكان
وزير الاسكان

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات موقف تنفيذ الوحدات بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمدن القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان وحدائق العاصمة، ولك من خلال نتائج جولات تفقدية، وتقارير عن المبادرة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الاهتمام بالبرامج التنفيذية بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، والجودة المطلوبة فى التنفيذ. 

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كما وجه وزير الإسكان بتنفيذ المشروعات الخدمية بمواقع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، بالتزامن مع تنفيذ العمارات، وكذا الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع أولاً بأول بالمواقع التي تم الانتهاء من تنفيذ العمارات والمرافق بها، لتسليم الوحدات لمستحقيها جاهزة الخدمات.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سير العمل بوحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالتجمع الثالث، كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة ضمن خطة الدولة نحو توفير سكن ملائم لكل المصريين.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة أن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " تشتمل على تنفيذ 222 عمارة سكنية بها 5208 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 90 :120 مترا مربعا، و174 وحدة إدارية، و81 وحدة تجارية، جارٍ تنفيذها، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز بلغت مرحلة متقدمة.

وفي مدينة العاشر من رمضان، تابع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة، استكمال أعمال تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين - محور متوسط الدخل " بمنطقة الخدمات الإقليمية.

وأوضح المهندس علاء منيع، أنه يجري تنفيذ 86 عمارة بها ١٦٣٢ وحدة سكنية، وبلغ متوسط نسبة التنفيذ٨٠% تقريبا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ ١١٥٢ وحدة تقريباً، شاملة أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة، لافتاً إلى أن مساحات الوحدات تتراوح من (١٠٠ – ١١٠ - 120)م٢/ للوحدة، ويتم تسليمها كاملة التشطيب. 

وفي مدينة حدائق العاصمة، تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة الأعمال الجارى تنفيذها بوحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين - محور محدودى الدخل " بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث وجه بضرورة المتابعة المستمرة للأعمال لإنهائها بالجودة المطلوبة، والتأكد من جودة الخامات المستخدمة فى البناء والتشطيبات الخارجية.

 كما تابع رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بعض أعمال الطرق الجارى تنفيذها والميدان الواقع بمدخل المدينة، مشدداً على ضرورة تكثيف العمل بالميدان للانتهاء منه فى أسرع وقت لتسهيل الحركة المرورية للمقيمين والمترددين على المدينة، ولإتاحة العمل لإدارة الزراعة فى زراعة المسطحات الخضراء للأماكن المتاحة.


 

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