علي جمعة: هذا الأمر يجعلك تنال رضا الله والسعادة في الدنيا والآخرة

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجب على كل مسلم أن يتبع النبي – صلى الله عليه وسلم- لينال رضا الله ويسعد في الدنيا والآخرة ويرزق بكل شعور راقٍ.





وأضاف «جمعة»، أثناء لقائه في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، أن الرسول – صلى الله عليه وسلم- هو القدوة التي يجب اتباعها، مستشهدًا بقوله – تعالى- : «لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا»، ( سورة الأحزاب: الآية 21).





وأفاد عضو هيئة كبار العلماء بأن النبي – صلى الله عليه وسلم- اهتم كثيرًا بقومه فطلب لهم الهداية، ووصل بذلك إلى مرتبة الرضا والصبر، التي هي من أعلى درجات الكمال.





وتابع: نتعلم من النبي – صلى الله عليه وسلم- كره المعصية وليس فاعلها؛ فينبغي عدم معاملته سلبيًا بل يُحن عليه ويُحسن معاملته.





وواصل أن النبي – صلى الله عليه وسلم- عندما هاجر من مكة ترك أمولًا؛ فقام عقيل بن أبى طالب ابن عم النبى- صلى الله عليه وسلم- بالاستيلاء على ممتلكاته وما ورثه من أبيه وزوجته خديجة، وعندما فتح مكة فقيل له: « أين نقيم يا رسول الله؟»؛ فرد قائلًا: " وهل ترك لنا عقيل من رباع أي عقارات وبيوت، وهذا يدل على أنه لم يلتفت لما فعله، وكان من حقه أن يلتفت؛ مختتمًا: ولكنه تصرف الرباني.







