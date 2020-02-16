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رياضة

الأهلي لا يخسر معه .. تاريح لقاءات حكم السوبر مع الكرة المصرية

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:12 م
أودفار حكما مباراة
أودفار حكما مباراة الأهلي والزمالك فى السوبر
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عمرو الحلوانى
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها الخميس المقبل، بكأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعاون سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكمًا رابعًا.

ويتولى مسئولية تقنية الفيديو، الكرواتيان  جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش  "حكما مساعدا".

وتعد مباراة السوبر المصري هي الثالثة للحكم النرويجي فى لقاءاته للأهلى حيث أدار لقاء القمة موسم 2015-2016 في الدور الثاني للدوري وانتهى بالتعادل السلبي.

وأدار أيضا  نهائي كأس مصر 2017 بين الأهلى والمصري وانتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف .

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