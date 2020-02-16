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منوعات

الحاج سيد وزوجته أم عبد الرحمن قصة وفاء وحب روتها عدسات أحمد عباس.. صور

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:59 م
صدى البلد
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أحمد شريف

حسن العشرة والوفاء صفات تكاد تكون معدومة بين الأزواج في هذه الأيام، ولكن تلك الكلمات ومعانيها تجسدت في علاقة الحاج سيد وزوجته المصونة أم عبد الرحمن، والتي دامت قصة حبهما قرابة الـ40 عامًا، لتظهر ملامحها الجميلة في جلسة تصوير حكت قصتهما الأصيلة في صور اتسمت بالحب وجمال العلاقة الزوجية الحقيقية.


كوم الدكة بالإسكندرية هو الموقع الذي اتخذه المصور "أحمد عباس" لعقد جلسة تصوير دافئة تجسد حب الحاج سيد لزوجته الاصيلة أم عبد الرحمن، لإزاحة الستار عن قصتهما التي تحوي الكثير من المعاني الجميلة المفقودة في زمننا حالي، بحسب وصف "أحمد" لموقع صدى البلد.


شبت فكرة تصوير الحاج سيد وزوجته في رأس "أحمد" حين علم بقصتهما من قبل أحد أصدقائه، ليقرر بعدها النزول من محافظته ببورسعيد، إلى الإسكندرية حاملا معدات تصويره، لتسجيل لحظات الحب بين زوجان لخصا مرادفات حسن العشرة.


حدد المصور الشاب ميعاد جلسة التصوير بالترتيب مع الحاج سيد الذي سارع بالموافقة على هذه الجلسة، لتكريم زوجته بعد 4 عقود من الزواج  المحصن بالوفاء والإنسانية.


5 فبراير، هو اليوم الذي اصطحب فيه "أحمد"، الحاج سيد وزوجته إلى أحد المناطق العتيقة في كوم الدكة بالإسكندرية، لتتماشى أصالة المكان مع طبيعة علاقة الحاج سيد وزوجته، لإحياء جمال عشرة الزمن الجميل، بحسب تعبير "أحمد عباس" مصور الجلسة لـ"صدى البلد".


تناول الإفطار قبل عقد جلسة التصوير، هو الأمر الذي أصر عليه الحاج سيد قبل فعل أي شئ ليكون بين أحمد و الحاج "عيش وملح"، في موقف يؤكد أصالة وجدعنة الحاج "سيد" صاحب القلب الأبيض، وفقًا لوصف "أحمد".


لاحظ "أحمد"، مدى الحب بين الحاج سيد وزوجته أم عبد الرحمن، حين كان يعاملها برفق وحذر أثناء صعودها الدرج ويحوطها بحنية في أي حركة تقوم بها، خوفًا عليها من أن تتعرض لاي شئ في مشهد يبوح بمدى الحب الصادق الذي يملأ قلبيهما.


السعادة والفرحة وهو الحال الذي لقى في عيون الحاج سيد وزوجته، لينتاب "أحمد" شعور بالبهجة لا داخل هذه الأحاسيس إليهما، في جلسة تصوير هي الأقرب إلى قلبه.

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