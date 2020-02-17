وزير الرياضة يهنئ الإسماعيلي بالفوز في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان بالفوز على فريق الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية بنتيجة 1 -0 .
وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبين والأجهزة المعاونة على الفوز ، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد في مباراة العودة للصعود للدور النهائي للبطولة العربية .
يأتي ذلك في اطار حرص وزير الشباب والرياضة على متابعة كافة الأندية المصرية في مختلف البطولات وجميع الألعاب الرياضية وتقديم كافة أوجه الدعم وتزليل العقبات للوصول لمنصات التتويج .