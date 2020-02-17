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رياضة

وزير الرياضة يهنئ الإسماعيلي بالفوز في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:49 ص
اشرف صبحي وزير الشباب
اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة النادي الاسماعيلي  برئاسة المهندس ابراهيم عثمان بالفوز على فريق الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية بنتيجة 1 -0  .

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبين والأجهزة المعاونة على الفوز ، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد في مباراة العودة للصعود للدور النهائي للبطولة العربية .

يأتي ذلك في اطار حرص وزير الشباب والرياضة على متابعة كافة الأندية المصرية في مختلف البطولات وجميع الألعاب الرياضية وتقديم كافة أوجه الدعم وتزليل العقبات للوصول لمنصات التتويج .
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