وزير الرياضة يهنئ الإسماعيلي بالفوز في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية

برئاسة المهندس ابراهيم عثمان بالفوز على فريق الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية بنتيجة 1 -0 . هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة النادي الاسماعيلي





وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبين والأجهزة المعاونة على الفوز ، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد في مباراة العودة للصعود للدور النهائي للبطولة العربية .



