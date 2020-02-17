بإطلالة ملائكة دارين حداد تتألق والجمهور يتغزل.. شاهد





وحلت دارين حداد بإطلالة مميزة اعتمدت بها علي وضع ميك اب خفيف علي وجهها مع احمر الشفايف واسدال شعرها علي كتفها.





ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين"القمر "و"حد يخطف قلب حد كدا" و"جمالك" و"ملكة جمال الروح".





يذكر أن دارين حداد تألقت فى العديد من الأعمال الدرامية "زى الورد، فرتيجو، فرقة ناجى عطا الله"، كما حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى فيلم الفيل الأزرق





وشاركت دارين حداد في العرض الأخير لمسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي وعدد من نجوم الفن علي ربيع وأوس أوس، مصطفى خاطر، حمدي المرغني وشيماء سيف.