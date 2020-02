إطلاق نار في ولاية ميزوري الأمريكية وإصابة ضابط شرطة.. فيديو

وقع حادث إطلاق نار في وول مارت في مدينة فيرجسون بولاية ميزوري الأمريكية، حيث أصيب رجل شرطة ونقل إلى المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن إطلاق النار حدث في مركز ولمارت التجاري غربي المدينة.

وقال رئيس شرطة فيرجسون، جيسون أرمسترونج ، إن الضابط كان يعمل في تأمين المركز التجاري، وأصيب خلال تواجده أمام المركز، الذي كان مغلقا حينها.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة سانت لويس إنه أرسلوا فرقا عدة للمساعدة في التحقيق بما في ذلك وحدة الدعم الجوي ووحدة الكلاب وضباط الدوريات.

ولم ترد بعد أية تفاصيل عن مطلق النار، أو حالة ضابط الشرطة.

#BREAKING

A police officer has been shot tonight at the Wal-Mart store in #Ferguson.

Officer has been rushed to hospital.

Huge police respond. pic.twitter.com/P7QChTwBtF