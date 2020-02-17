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أخبار العالم

العلم يكشف: هذه الفئة الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:12 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

كشفت دراسة علمية جديدة أجراها باحثون صينيون، أن مرضى السرطان هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

وأرجعت الدراسة ذلك إلى ضعف الجهاز المناعي لمرضى السرطان، بسبب الأورام الخبيثة والعلاجات المضادة للسرطان مثل العلاج الكيميائي أو التدخل الجراحي.
 
وأشار الأطباء إلى أن مرضى السرطان هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، كما أن تأثيراته وأعراضه وخطورته تكون أكبر بكثير من الفئة غير المصابة بالسرطان، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية. 

وصباح اليوم، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنها تلقت تقارير عن 2048 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد  و105 حالات وفاة جديدة حتى نهاية يوم أمس، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 70635، بالإضافة إلى 1771 حالة وفاة.

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