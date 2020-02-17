ثبوت إصابة 14 مواطنا أمريكيا ممن تم إجلاؤهم من اليابان بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان مشترك مع وزارة الصحة اليوم، الاثنين، ثبوت إصابة 14 مواطنًا أمريكيًا ممن كانوا على متن سفينة "دايموند برينسس" السياحية الراسية في ميناء "يوكوهاما" الياباني بفيروس "كورونا الجديد".





وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الحكومة الأمريكية أرسلت طائرتان لإجلاء مواطنيها العالقين على متن السفينة السياحية التي تقشي بها فيروس كورونا المستجد ، وغادرت الطائرتان العاصمة اليابانية طوكيو من مطار هانيدا وعلى متنهما المئات من المواطنين الأمريكيين.





يذكر أنه تم وضع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في الحجر الصحي في قاعدة ترافيس الجوية في كاليفورنيا وفي قاعدة سان أنطونيو لاكلاند المشتركة في تكساس.



