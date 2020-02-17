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أخبار العالم

ثبوت إصابة 14 مواطنا أمريكيا ممن تم إجلاؤهم من اليابان بفيروس «كورونا»

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:57 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان مشترك مع وزارة الصحة اليوم، الاثنين، ثبوت إصابة 14 مواطنًا أمريكيًا ممن كانوا على متن سفينة "دايموند برينسس" السياحية الراسية في ميناء "يوكوهاما" الياباني بفيروس "كورونا الجديد".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الحكومة الأمريكية أرسلت طائرتان لإجلاء مواطنيها العالقين على متن السفينة السياحية التي تقشي بها فيروس كورونا المستجد ، وغادرت الطائرتان العاصمة اليابانية طوكيو من مطار هانيدا وعلى متنهما المئات من المواطنين الأمريكيين.

يذكر أنه تم وضع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في الحجر الصحي في قاعدة ترافيس الجوية في كاليفورنيا وفي قاعدة سان أنطونيو لاكلاند المشتركة في تكساس.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
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