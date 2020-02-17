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فن

شاهد ... كندة علوش ترسم البهجة على 600 طفل يتيم

الإثنين 17/فبراير/2020 - 12:58 م
كندة علوش
كندة علوش
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مريم عزت
نشرت الفنانه كندة علوش عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صور مع 600 طفل يتيم اثناء تقضية يوم معهم . 

علقت الفنانة كندة علوش على الصور قائلة:  شكرا " شارك البسمة " على اليوم الرائع الي قضيتو معكم ومع أطفالنا الأيتام جمعوا أكتر من 600 يتيم احتفلوا ووزعوا عليهم ألعاب وهدايا وعملوا مجهود جبار عشان يسعدوهم ويدخلوا الفرحة لقلوبهم".

واضافت: شكرا للأطفال الرائعين اللي عطوني طاقة إيجابية وحب كبير وفرح شكرا لكل إنسان بيحاول بأي شكل انو يسعد طفل ويدخل الفرحة لقلبه.
ونالت الصور اعجاب عدد كبير من متابعهيا وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها .
يذكر ان أخر أعمال كنده علوش هو مسلسل " حجر جهنم " ، و ومن بعدها لم تشارك فى أى أعمال درامية جديدة .

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