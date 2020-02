شاهد ... كندة علوش ترسم البهجة على 600 طفل يتيم

View this post on Instagram

شكرًا @sharea_smile على اليوم الرائع الي قضيتو معكم ومع أطفالنا الأيتام #shareasmile جمعوا أكتر من ٦٠٠ طفل يتيم احتفلو معهم ووزعوا عليهم ألعاب وهدايا وعملوا مجهود جبار عشان يسعدوهم ويدخلو الفرحة لقلوبهم شكرًا للأطفال الرائعين الي عطوني طاقة إيجابية وحب كبير وفرح شكرًا لكل إنسان بيحاول بأي شكل انو يسعد طفل ويدخل الفرحة لقلبو 😍😍❤️❤️❤️❤️❤️