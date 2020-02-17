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فن

غدا.. ليلة في حب محمد فوزي بنادي سينما أوبرا دمنهور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 12:58 م
محمد فوزي
محمد فوزي
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محمد نحلة
يقيم نادي سينما أوبرا دمنهور، الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، بالتعادون مع دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر، ليلة في حب الفنان الراحل محمد فوزي في السادسة مساء غدا الثلاثاء .

ومن المقرر عرض الفيلم التسجيلي " امير البهجة" للمخرج حسين بكر يعقبه فقرة غنائية لنجم فرقة الموسيقي العربية للتراث محيي صلاح .

ويتناول فيلم امير البهجة حياة وأعمال الفنان الراحل محمد فوزى؛ يتضمن الفيلم شهادات لعدد من الضيوف عن الفنان محمد فوزى ومنهم الموسيقار عمار الشريعى والناقد السينمائى إمام عمر وعازفة الفلوت د.رانيا يحيى والمطرب أحمد إبراهيم ود.منير فوزى نجل الفنان الراحل وأخيرا المخرج السينمائى القدير د.سمير سيف، وقام المخرج سامى محمد على بعمل المونتاج إهداء للفيلم وأيضا مشاركة الموسيقار محمود طلعت بعمل المكساج وإعداد الموسيقى.

وعقب ذلك تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي احمد عسر يستضيف خلالها مخرج فيلم " امير البهجة" الدكتور حسين بكر استاذ التصوير بالمعهد العالي للسينما.

يذكر أن نادي سينما أوبر دمنهور يقام شهريًا بمسرح أوبرا دمنهور، مع إتاحة فرصة الحضور المجاني لجميع المهتمين بالسينما.


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