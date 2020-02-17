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اقتصاد

4 جنيهات انخفاضا في أسعار البيض.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 17-2-2020

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:58 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
تراجعت سعر كرتونة البيض بقيمة  4 جنيهات،حيث وصلت أسعار الكرتونة إلى 32.5 جنيه مقارنة بــ 36.5 جنيه، بينما تراوح أسعار الدواجن ما بين 26 و28 جنيها داخل المزارع.

وكانت قد استقرت أسعار الدواجن بالمزارع في أول تعاملات اليوم الاثنين 17 -2-2020 ، ليصل سعر الدواجن البيضاء إلى نحو 28.5 للكيلو،والفراخ الساسو بـ35.5 جنيها و البلدي بـ40 جنيها.

ووصل سعر الكتكتوت الأبيض من عمر يوم لـ11 جنيها،  و الساسو بـ9 جنيهات، أما البلدي فوصل لـ 5 جنيهات.

وبلغ سعر البط البكيني  من عمر يوم واحد بـ 10 جنيهات و البط المسكوفي  و المولارد من عمر يوم بـ19 جنيها.

ووصل سعر البيض للطبق الكرتون  من نوع البيض الأحمر أو الأبيض بـ37 جنيها، والبلدي بـ43 جنيها.
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