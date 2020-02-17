الصحة العالمية: فيروس كورونا يتراجع في الصين

نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرا جديدا عن آخر تطورات فيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أن البيانات القادمة من الصين تظهر انخفاضا في عدد الحالات الجديدة.





وذكر التقرير أن الصين أبلغت في صباح يوم الاثنين عن 70 ألفا و635 إصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، بما في ذلك 1772 حالة وفاة.





وخلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الصين 2051 حالة جديدة، بما في ذلك الحالات المؤكدة سريريًا والحالات المؤكدة مختبريًا.





ولا تزال 94% من الحالات الجديدة تأتي من مقاطعة هوبي، حيث يعتقد أن المرض قد بدأ منها.





وخارج الصين، تلقت منظمة الصحة العالمية تقارير عن 694 حالة من 25 دولة، وثلاث حالات وفاة.





وقال التقرير:"في الوقت الذي يتم فيه الحصول على مزيد من البيانات من الصين ، بدأنا في الحصول على صورة أوضح عن تفشي الفيروس، وكيف يتطور، وإلى أين يمكن أن يتجه".





ونشرت الصين اليوم ورقة تتضمن بيانات مفصلة عن أكثر من 44 ألف حالة مؤكدة من "كوفيد 19".





وأضاف التقرير:"تعطينا هذه البيانات فهمًا أفضل لنطاق العمر للأشخاص المصابين، وشدة المرض ومعدل الوفيات. على هذا النحو، فهي مهمة للغاية في تمكين منظمة الصحة العالمية من تقديم المشورة الجيدة القائمة على الأدلة إلى البلدان. نحن نشجع جميع البلدان على مشاركة بياناتهم علانية. يبدو أن البيانات تظهر انخفاضًا في الحالات الجديدة. يجب تفسير هذا الاتجاه بحذر شديد. يمكن أن تتغير الاتجاهات مع تأثر السكان الجدد".





وشددت المنظمة على أنه "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا الانخفاض المبلغ عنه سيستمر. كل سيناريو لا يزال على الطاولة".





وأكدت أن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" من الواضح أنه ليس قاتلا مثل فيروسات كورونا الأخرى بما فيها السارس.





أكثر من 80 ٪ من المرضى يعانون من مرض خفيف وسوف يتعافون. وفي حوالي 14 ٪ من الحالات، يسبب الفيروس مرضًا شديدًا، بما في ذلك الالتهاب الرئوي وضيق التنفس. وحوالي 5 ٪ من المرضى يعانون من مرض خطير بما في ذلك فشل الجهاز التنفسي، الصدمة الإنتانية والفشل متعدد الأعضاء. في 2٪ من الحالات المبلغ عنها ، يكون الفيروس قاتلًا ، ويزيد خطر الوفاة من تقدم العمر.



