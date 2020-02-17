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توك شو

حقيقة وجود كورونا بالمواطنين العائدين من الصين بعد انتهاء فترة الحجر.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:25 م
الدكتور طارق علي
الدكتور طارق علي محمد
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البهى عمرو

قال الدكتور طارق علي محمد، نائب مدير مستشفى حميات العباسية، والمكلف بالإشراف على مبني ج بالحجر الصحي، إن الدولة المصرية قامت بمجهود كبير فى عودة المصريين بالخارج.


وأضاف طارق علي محمد، خلال حواره على قناة تن، أن معظم العائدين من الصين علماء وكانوا يقومون بأبحاث علمية والدولة قامت بإرسال طائرة واعادتهم لأرض الوطن.


وتابع طارق علي محمد :كان لا بد من إعادتهم لكونهم عماد الأمة فيما بعد،  والحمد لله الحجر الصحي عدى بسلام بعد ان ظل الجميع فى الحجر الصحى لمدة 14 يومًا.


وفى نفس السياق قالت منى الحديدى أحد أفراد التمريض المتواجدين بالحجر الصحي، إن وزارة الصحة قامت بتجهيز المستشفيات لاستقبال المصريين قبل العودة.


وأضافت أحد أفراد التمريض، أنها ظلت مع المواطنين العائدين من الصين لمدة 14 يومًا للاطمئنان عليهم، مؤكدة أنها تعلمت اشياء كثيرة خلال الفترة التى قضتها مع المواطنين بالمستشفي.


وأعرب عدد أخر من طاقم التمريض عن فخرهم بمشاركتهم في هذا الأمر المشرف لمصر وليهم جميعًا، مشددين على أنه لم يتم اكتشاف أي حالات إصابة بفيروس كورونا.

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