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رياضة

طلعت يوسف: الاستقرار الإداري وراء تواجد الاتحاد في المركز الخامس.. وصفقات يناير مميزة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:30 م
طلعت يوسف،
طلعت يوسف،
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محمد رشاد
أكد طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن سبب تواجد فريقه في المركز الخامس لبطولة الدوري الممتاز هو الاستقرار الفني والإداري الذي توفره إدارة الفريق.

وأضاف يوسف في تصريحات لإذاعة "أون سبورت": "الإدارة وفرت لنا الدعم المادي المعقول لتدعيم الفريق، إضافة إلى فرض الاستقرار الفني، والإداري داخل الفريق، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تواجد الفريق بهذا المركز في البطولة المحلية".

وعن عدم الدفع بالثنائي أحمد رفعت وخالد قمر في مباراة الفريق ضد أسوان في الجولة الختامية لمنافسات الدور الأول لبطولة الدوري العام، أوضح: أن "عدم الدفع باللاعبين يرجع إلى عدد المباريات التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية، الفريق خاض ست مباريات في 20 يوما وهو ما سبّب إرهاقا لبعض اللاعبين، ليفضل إراحتهم لأنني كنت أحتاجهم في مباريات أخرى".

وواصل: "الفريق ليس لديه رفاهية سياسة التدوير، وبالتالي عندما نفكر في إراحة لاعب أو اثنين، فأننا لم نستطع أن نقدم نفس المستوى" .

وكان فريق الاتحاد، تلقى خسارة بهدف نظيف أمام أسوان في الجولة الأخيرة من الدور الأول للبطولة المحلية، قبل أن يعود ويفوز الفريق السكندري 2-1 في دور ال16 في بطولة كأس مصر.

وعن الصفقات التي تعاقد معها الفريق في يناير الماضي، قال: "تعاقدنا مع ثلاثة لاعبين في الانتقالات الشتوية، وهم محمد الصباحي من أسوان، الليبي أنيس سلتو من النجم الساحلي التونسي بجانب السوري عمر الميداني". 

وأتم قائلا: "هم لاعبين جيدين، لكن ما زال أمامهم الوقت حتى يتأقلمون مع الفريق، الصباحي لاعب جيد يمتلك مهارات وفنيات رائعة، لكن عليه معالجة بعض السلبيات، وأنا راضي عن المشاركة الأولى للميداني مع الفريق، وأنيس مهاجم جيد توليت تدريبه لمدة عامين عندما كنت مدربا في أهلي بني غازي الليبي".
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