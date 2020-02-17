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تعليم

تأكيدا لما نشره صدى البلد .. التعليم تحظر إذاعة الأغاني غير اللائقة أخلاقيًا في المدارس

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:32 م
وزير التعليم
وزير التعليم
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ياسمين بدوي

في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التنبيه بعدم إذاعة أية أغاني غير لائقة أخلاقيًا، داخل المدارس، أثناء طابور الصباح أو في الاحتفالات المدرسية أو عقد المسابقات أو خلال ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها.


وشددت الوزارة، في خطابها إلي المديريات، بضرورة اختيار نوعية الأغاني التي تعرض على أبنائنا الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتي تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة في نفوسهم.


وأشارت إلى أن ذلك جاء في ضوء المتابعة الميدانية لحسن سير وانتظام العملية التعليمية، وبعد أن تلاحظ انتشار بعض الأغاني غير الهادفة ببعض المدارس، والتي تحرض على العنف والسلوك السيئ.


وأكدت الوزارة أن الغناء أداء فني راق يعذب النفوس ويسمو بالأخلاق، ويجب عند اختيار الأغاني أن يتم اختيار الأغاني التي تساهم في تعزيز القيم والمبادئ وتشجع على التمسك بالأخلاق الكريمة والتمسك بروح الوطن والانتماء واحترام وتقبل الآخر.


وكان موقع صدى البلد الاخباري قد نشر صباح اليوم تقريرا بعنوان بعد فيديو أغنية بنت الجيران.. إجراء جديد من التعليم ضد أغاني المهرجانات ، جاء في متنه : لقد علم موقع صدى البلد ان وزارة التربية والتعليم، قد اصدرت تعليمات رسمية لجميع المدارس المصرية، شددت خلالها على عدم تشغيل اي أغاني لا ترتقي بالذوق العام، وعدم تشغيل الأغاني التي تحرض علي العنف او السلوك المنحرف او لا ترتبط بقيم ومبادئ المجتمع المصري.

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