AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الإنتاج الحربي: فتح خطوط مع شركات عالمية لتحقيق تنمية مصر 2030.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:15 م
الدكتور محمد العصار
الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة قامت في الفترة الماضية بفتح خطوط مع شركات العالمية بما يتوافق مع استراتيجية مصر للتنمية 2030، مؤكدا أن تلك الشركات تقوم بطرح منتجات عالية الجودة وبأسعار أقل ولها قدرة تنافسية.

وأضاف "العصار"، خلال كلمته التي ألقاها بافتتاح مصنع 300 الحربي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم إنشاء "خطوط شاحنات الغاز" وإنتاج موانع التسريب إضافة إلى إنتاج خطوط لإنتاج البوابات الأمنية والإلكترونية.

وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه سيتم إنشاء مصنع 144 ومصنعين لإنتاج عدادات الكهرباء وأيضا عدادات الماء والغاز مع شركات القطاع الخاص وشركات السويدى.  

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد افتتح مصنع ٣٠٠ الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تفقد عددا من خطوط الإنتاج والحديث مع المهندسين المشرفين على الصناعة.

كما افتتح الرئيس عددا آخر من المشروعات الجديدة للإنتاج الحربي عبر الفيديو كونفريس بالمصانع الحربية ١٤٤ ببنها، و٢٧٠ بقها، و٩٩٩ بحلوان. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العصار يبحث مع وفد تشيكي سبل التعاون في مجال التصنيع العسكرى‎

لتوفير مطالب الجهات المعنية والتصدير.. العصار: نقل تكنولوجيا تصنيع المعدات العسكرية مع وفد تشيكي.. ونقل تصنيع المسدسات والبنادق الآلية.. الوزارة تمتلك خطوط إنتاج عالمية

الرئيس السيسي يفتتح مصنع ٣٠٠ الحربي المتخصص في ذخائر الأسلحة والقذائف .. صور

ترشيحاتنا

تراجع أسعار الذهب 10 جنيهات في تعاملات نهاية اليوم

تخفيضات هائلة على هيونداي توسان hyundai tucson في مصر .. صور

أول رد فعل من تركي آل الشيخ على ميدو بعد مشادة عدلي القيعي

تحذيرات دولية من خطورة الأوضاع في إثيوبيا قبل الانتخابات.. تفاصيل

البنك المركزي يرفع الحد الأقصي للتمويل العقاري بالبنوك لـ10%..مستندات

عزيز الشافعي تعليقا على قرار هاني شاكر منع مطربي المهرجانات من الغناء: ضد الرقابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمقدم 46 ألف جنيه .. عروض تقسيط على سيارات شانجي change m50 فى مصر.. صور

ظهور نادر.. رصد الريسو دولفين في الغردقة .. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. مكرونة بالفاهيتا وسلطة كرنب الوان وايس كريم الموز