وزير الإنتاج الحربي: فتح خطوط مع شركات عالمية لتحقيق تنمية مصر 2030.. فيديو

أكد الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة قامت في الفترة الماضية بفتح خطوط مع شركات العالمية بما يتوافق مع استراتيجية مصر للتنمية 2030، مؤكدا أن تلك الشركات تقوم بطرح منتجات عالية الجودة وبأسعار أقل ولها قدرة تنافسية.





وأضاف "العصار"، خلال كلمته التي ألقاها بافتتاح مصنع 300 الحربي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم إنشاء "خطوط شاحنات الغاز " وإنتاج موانع التسريب إضافة إلى إنتاج خطوط لإنتاج البوابات الأمنية والإلكترونية.





وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه سيتم إنشاء مصنع 144 ومصنعين لإنتاج عدادات الكهرباء وأيضا عدادات الماء والغاز مع شركات القطاع الخاص وشركات السويدى.





جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد افتتح مصنع ٣٠٠ الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف.





وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تفقد عددا من خطوط الإنتاج والحديث مع المهندسين المشرفين على الصناعة.





كما افتتح الرئيس عددا آخر من المشروعات الجديدة للإنتاج الحربي عبر الفيديو كونفريس بالمصانع الحربية ١٤٤ ببنها، و٢٧٠ بقها، و٩٩٩ بحلوان.