عمرو جمال: لم أنسجم بنسبة 100% مع الطلائع .. والقادم أفضل

يرى عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش إنه لم تصل نسبة انسجامه مع الجيش بنسبة 100% حتى الآن، بعدما انتصر على المقاصة بهدف مقابل لا شيء في دور الـ 16 من كأس مصر.

وقال عمرو جمال في تصريحاته عبر قناة أون سبورت : "الكأس حق مشروع لأي فريق ، نجحنا في الانتصار على المقاصة رغم تقارب الظروف بيننا في الدوري. المباراة كانت 50-50 ولكننا نجحنا في الانتصار".





وتابع "وصلت نسبة انسجامي مع الطلائع لـ 60-70% ، لكن الدور الثاني في الدوري سيكون مختلفا. القادم أفضل".



