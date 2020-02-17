AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمرو جمال: لم أنسجم بنسبة 100% مع الطلائع .. والقادم أفضل

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:51 م
عمرو جمال
عمرو جمال
Advertisements
محمد رشاد
يرى عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش إنه لم تصل نسبة انسجامه مع الجيش بنسبة 100% حتى الآن، بعدما انتصر على المقاصة بهدف مقابل لا شيء في دور الـ 16 من كأس مصر.

وقال عمرو جمال  في تصريحاته عبر قناة أون سبورت : "الكأس حق مشروع لأي فريق ، نجحنا في الانتصار على المقاصة رغم تقارب الظروف بيننا في الدوري. المباراة كانت 50-50 ولكننا نجحنا في الانتصار".

وتابع "وصلت نسبة انسجامي مع الطلائع لـ 60-70% ، لكن الدور الثاني في الدوري سيكون مختلفا. القادم أفضل".

عمرو جمال صاحب الـ 28 عاما انضم لـ الجيش قادما من الأهلي الصيف الماضي ، كما سجل عمرو جمال هدفين في الدوري هذا الموسم خلال ظهوره في 11 مباراة مع الفريق.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سمير عثمان: طلائع الجيش يستحق ركلة جزاء في مباراة الزمالك

مدرب الطلائع السابق: الزمالك فيه حاجة غلط | فيديو

روشتة علاج .. 3 حلول تعيد الزمالك للمنافسة على لقب الدورى

مدرب دجلة: لن استقيل وهدفي مع الفريق أكبر من الهبوط والبقاء.. فيديو

الغزال يعود إلى طريق الشباك.. التعادل الإيجابي يحسم لقاء مصر المقاصة و طلائع الجيش في الدوري

عمرو جمال: هدفي في المقاصة فارق.. وتعرضت لظروف صعبة

ترشيحاتنا

للمرة الثانية .. وزيرة الهجرة ترد على انتقادات السجادة الزرقاء.. فيديو

عمرو جمال: لم أنسجم بنسبة 100% مع الطلائع .. والقادم أفضل

حكم الخروج من المنزل على جنابة وتأخير الغسل بسبب البرد.. أزهري يجيب

مفاجأة.. فايلر طلب من مسؤلي الأهلي تأجيل قمة الدوري المصري .. فيديو

أول تعليق من الجيش الليبي على البعثة الأوروبية لمراقبة تدفق السلاح إلى ليبيا

ملخص وأهداف لقاء الهلال السعودي وأهلي دبي بدوري أبطال آسيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه أيكونوكس 2020 chevrolet equinox قريبا في مصر .. صور

بمقدم 46 ألف جنيه .. عروض تقسيط على سيارات شانجي change m50 فى مصر.. صور

ظهور نادر.. رصد الريسو دولفين في الغردقة .. صور