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المشرف على إنتاج اللودر المصري: سعره أقل 30% من نظيره العالمي بضمان مدى الحياة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور ميشيل نايت، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العالمية والمشرف على إنتاج اللودر المصري، إنه لا يوجد شيء في العالم لا يمكن تنفيذه في مصر بشرط توافر الرغبة والإرادة لذلك، مشددًا على أن الإنتاج الحربي قادرة على تنفيذ جميع المعدات العسكرية.

وأضاف "نايت"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن هناك 5 دول في العالم تنتج لودر بنفس قدرة ومقاييس اللودر المصري، وهي أمريكا وكوريا الشمالية واليابان والصين والسويد.

وشدد على أن اللودر المصري يماثل جميع اللوادر الأخرى بل يفوقها، منوهًا بأن جميع مكوناته مصنعة ومنفذة بأيادي مصرية باستثناء الموتور فهو مستورد من الخارج.

وأكد المُشرف على إنتاج اللودر المصري، أنه خلال 3 شهور سيتم انتاج أول جليدر مصري على أن يتم إنتاج 250 لودر سنويًا، وتصل لـ 500 لودر في العام خلال 3 سنوات، موضحًا أن سعر اللودر المصري والجليدر أقل 30% من نظيره المستورد وبنفس الإمكانيات، وعليه ضمان ضد عيوب الصناعة مدى الحياة، متحديًا أي شركة عالمية أن تعطي هذا الضمان. 
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