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بعد إنتاج أول لودر مصري.. نشأت الديهي يدعو لوقف الاستيراد من الخارج.. شاهد

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:02 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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حمزة شعيب
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم حزمة من المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي التي تنتج  منتجات عسكرية وغير عسكرية، معقبًا: "اليوم يوم هام وفارق اطلعنا خلاله على باكورة أو استمرارية وعودة وإعادة زمن تصدير مصر منتجاتها العسكرية لكافة الدول العربية، وما شهدناه اليوم يدعو للفخر".

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين: نتابع ونشاهد ما يثلج الصدور بإعادة الصناعة العسكرية لوضعها الطبيعي لتكون رائدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وتابع: شهدنا اليوم إنتاج أول لودر مصري بأيادي مصرية وتخطيط مصري وبمواصفات عالمية، وهذا أمر هام يسد باب من أبواب العملة الصعبة التي كنا نستورد بها اللودر من الخارج، داعيًا جميع مستهلكي اللودر بالتوقف عن استيراده تمامًا، معقبًا: "عندنا لودر مصري بمواصفات عالمية".

وعلق الديهي على صورة اللودر: "فخر الصناعة المصرية بحق، انتهينا من عصر الوعود البراقة للعمل في صمت، وهذه الصناعات تتحدث عن نفسها". 
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