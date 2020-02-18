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أخبار البلد

مؤتمر لمكتب منظمة الصحة العالمي للإعلان عن تطورات فيروس كورونا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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محمد غالي

يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، مؤتمرا حول أحدث تطورات فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، بعد غد "الأربعاء"، وذلك بمقر بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، بالقاهرة.


يناقش المؤتمر أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19). 


ويتحدث الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط خلال المؤتمر الصحفي، عن أخر التطورات المتعلقة بالوضع العالمي والوضع الإقليمي


ويشرح الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، كيفية مساعدة منظمة الصحة العالمية للبلدان على التأهب والاستجابة، متناولا إطلاق إطار العمل الإقليمي للتأهب والاستجابة لفيروس كورونا (COVID-19).

كما يتناول المؤتمر كيفية التصدي للشائعات والخرافات المحيطة بالمرض، فضلا عن الإجابة على أسئلة الإعلاميين المتعلقة بالفيروس.


كما يتحدث خلال المؤتمر د. جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، د. داليا سمهوري، مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، د. عبد الناصر أبو بكر، القائم بأعمال رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى، د. أمجد الخولي، استشاري الوبائيات، وحدة التأهب لمخاطر العدوى.

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